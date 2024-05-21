قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء إنّ المحكمة الجنائية الدولية أُنشأت لتأخذ العدالة مجراها، مشيرًا إلى أن الجميع عليهم أن يحترموا قراراتها.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، صباح الثلاثاء: «القانون الدولي وجد ليطبق ولا أحد فوق القانون.. ليواجه الجميع العدالة ولنحترم ما تقرره المحكمة الجنائية الدولية».

وفي وقت سابق، عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، ووزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وبحث الصفدي وبيلستروم في مقر الوزارة في عمّان، الجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

وتناولت المباحثات الجهود المبذولة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسبما نشرته وكالة «بترا».

وفي بيان صدر، الاثنين، أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في حركة حماس، هم: يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد ضيف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.