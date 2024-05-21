النرويج: ملتزمون باعتقال نتنياهو بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن وزير خارجية النرويج إسبن إيدي، قوله: "نحن ملزمون باعتقال (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إذا زار بلادنا بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن النرويج هي أول دولة أوروبية تهدد باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت إذا قررت المحكمة الجنائية الدولية ذلك.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد قال خلال حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الاثنين، إن المحكمة تسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت والقيادي بحركة حماس يحيى السنوار بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال كريم خان، في مقابلة حصرية مع الشبكة الأمريكية، إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما زعيم كتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف، والقائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية أكبر وأوثق حليف للولايات المتحدة، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".



