وفاة راكب وإصابة 30 آخرين بعد تعرض طائرة في طريقها لسنغافورة لاضطرابات

لقي راكب حتفه وأصيب آخرون، بعدما تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية في طريقها لسنغافورة قادمة من مطار هيثرو في لندن لاضطرابات في الهواء.

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" في سنغافورة، أن الخطوط الجوية السنغافورية قالت في منشور، اليوم الثلاثاء، إنه تم توجيه الطائرة إلى بانكوك، وقد هبطت اضطراريا في مطار سوفارنابومي.

وأفادت عدة وسائل إعلام، أن تايلاند أشارت إلى أن 30 راكبا أصيبوا.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية، إن الطائرة كانت تقل 211 راكبا وطاقم مؤلف من 18 شخصا.



وأضافت الشركة، أنها تقدم أعمق تعازيها لأسرة الراكب المتوفي.