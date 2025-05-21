كوريا الجنوبية وأمريكا تبدآن مشروع تنقيب مشتركا لاستعادة رفات جنود قتلوا خلال الحرب الكورية

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مشروع تنقيب مشتركا لاستعادة رفات جنود قتلوا خلال الحرب الكورية (1950-1953)

وقالت وزارة الدفاع في سول، اليوم الأربعاء، إن فريق التنقيب التابع لها بدأ العمل في نفس اليوم في مدينة ميونجيونج، بإقليم شمال جيونجسانج، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية المسؤولة عن حصر أسرى الحرب وأفراد الخدمة، الذين مازالوا مفقودين، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وسيستمر المشروع حتى 27 يونيو في منطقة ماسيونج بالمدينة، حيث خاضت الكوريتان معركة خلال الحرب.

ويتألف فريق التنقيب المشترك من حوالي عشرة أعضاء من كوريا الجنوبية وحوالي 20 من الجانب الأمريكي.

يشار إلى أنه منذ عام 2000، يبذل الحليفان جهودا مشتركة للعثور على رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب وأحدث هذه الجهود هي السادسة عشرة من نوعها.