تنديد أوروبي واسع بعد إطلاق الاحتلال النار على وفود دبلوماسية في الضفة

توالت ردود الفعل الأوروبية الغاضبة بعد إطلاق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي النار أمام بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية، قرب مدخل مخيم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

- الاتحاد الأوروبي: تهديد حياة الدبلوماسيين غير مقبول

واعتبرت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن أي تهديد لحياة الدبلوماسيين أمر غير مقبول، وذلك بعدما أطلقت قوات جيش الاحتلال طلقات تحذيرية باتجاه دبلوماسيين كانوا يقومون بزيارة في مدينة جنين.

وأضافت كالاس، للصحفيين في بروكسل: ندعو إسرائيل إلى التحقيق في هذه الحادثة، ونطلب محاسبة المسئولين عنها.

- إسبانيا: نحقق في الحادث

من جهتها، نددت وزارة الخارجية الإسبانية بشدّة بإطلاق جيش الاحتلال طلقات تحذيرية باتجاه دبلوماسيين أجانب كانوا يشاركون في زيارة من تنظيم السلطة الفلسطينية في جنين.

وجاء في بيان أن "الوزارة تحقق في كل ما جرى، كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير، ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنية بالمسألة لتقديم رد مشترك على ما حدث، وهو أمر نندد به بشدة".

- إيطاليا: تهديد الدبلوماسيين غير مقبول

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، أن الطلقات التحذيرية التي أطلقها جيش الاحتلال باتجاه دبلوماسيين في الضفة الغربية تهديدات "غير مقبولة".

وكتب تاياني، في منشور على موقع إكس: نطلب من الحكومة الإسرائيلية توضيحات فورية لما حصل، والتهديدات في حق الدبلوماسيين غير مقبولة.

وعلى خلفية الحادثة، قررت إيطاليا استدعاء السفير الإسرائيلي.

وقال تاياني إنه سيتم استدعاء سفير إسرائيل لدى روما إلى وزارة الخارجية للحصول على توضيح بشأن الحادثة.

- بلجيكا تطلب توضيحا من إسرائيل

من جهتها، طالبت بلجيكا إسرائيل بتوضيحات بعد الطلقات التحذيرية التي أطلقها جنود من جيش الاحتلال باتجاه دبلوماسيين في جنين.

وطالب وزير الخارجية البلجيكي، مكسيم بريفو، إسرائيل بتوضيحات مقنعة بعد عيارات نارية تحذيرية أطلقها جنود إسرائيليون واستهدفت "عشرين دبلوماسيا" في الضفة الغربية المحتلة، بينهم بلجيكي.

وقال بريفو، عبر منصة إكس، إن الدبلوماسي البلجيكي بخير لحسن الحظ، مؤكدًا أن هؤلاء "الدبلوماسيين كانوا يقومون بزيارة رسمية لجنين تم تنسيقها مع الجيش الاسرائيلي ضمن موكب يضم عشرين مركبة يمكن تحديد هويتها بوضوح".

- جيش الاحتلال يقر بالحادثة

من جهته، اعترف جيش الاحتلال بإطلاق طلقات تحذيرية بعدما "انحرف" الدبلوماسيون عن المسار المعتمد في الضفة الغربية، حسب زعمه.

وادعى جيش الاحتلال، في بيان، أن "الوفد انحرف عن المسار المعتمد ودخل منطقة لم يُصرح له بالتواجد فيها"، مضيفا أن "الجنود الذين كانوا في المنطقة أطلقوا طلقات تحذيرية".

وأكد جيش الاحتلال أنه "يأسف للإزعاج الذي تسببت به الحادثة"، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأطلق جنود إسرائيليون النار أمام بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية قرب مدخل مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وتأتي الزيارة بهدف رصد آثار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تشهدها مناطق شمال الضفة الغربية المحتلة.

من جانبها، اتهمت السلطة الفلسطينية الأربعاء جيش الاحتلال الاسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي باتجاه وفد دبلوماسي خلال جولة له في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعد نشر مقطع مصور يظهر جنديين إسرائيليين يصوبون بندقيتهما نحو مجموعة من الأشخاص.

- السلطة الفلسطينية: جريمة نكراء

وأدانت السلطة الفلسطينية في بيان "الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة في الاستهداف المباشر بإطلاق الرصاص الحي على وفد دبلوماسي معتمد لدى دولة فلسطين".

وأكد دبلوماسي أجنبي كان ضمن الوفد، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه سمع "إطلاق نار متكرر" من داخل مخيم جنين للاجئين.