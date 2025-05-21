  ميشالاك يصعد أزمة مستحقاته مع الزمالك إلى فيفا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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 ميشالاك يصعد أزمة مستحقاته مع الزمالك إلى فيفا

الشروق
نشر في: الأربعاء 21 مايو 2025 - 11:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 مايو 2025 - 11:08 م

تقدم البولندي كونراد ميشالاك بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تُقدر بحوالي 700 ألف دولار، بعد أن حصل على 70 ألف دولار فقط خلال فترة تواجده مع الفريق.

ويطالب ميشالاك أيضًا بتعويض مالي عقب رحيله عن النادي، وذلك بعد أن قام بفسخ عقده من طرف واحد في فبراير الماضي.

وكان الزمالك قد ضم ميشالاك في بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة من نادي أحد السعودي، قبل أن يقرر اللاعب إنهاء ارتباطه بالنادي مبكرًا.

وشارك ميشالاك في 15 مباراة بقميص الزمالك في مختلف المسابقات، واكتفى بصناعة تمريرتين حاسمتين دون تسجيل أي أهداف.


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