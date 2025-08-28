دبلوماسي إيراني: من غير المنطقي أن تعمل طهران مع المفتشين النوويين إذا أعيد فرض العقوبات الأممية

حذر دبلوماسي إيراني، من أنه من "غير المنطقي" أن تعمل طهران مع المفتشين النوويين إذا أعيد فرض العقوبات الأممية.

وأدلى نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، بهذا التعليق اليوم الخميس، في حوار مع التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال آبادي: "لقد قلنا لهم إنه في حال حدوث ذلك، فإن المسار الذي قمنا بفتحه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يتضرر بصورة كاملة، ومن المحتمل أن تتوقف العملية".

وأضاف: "إذا اختاروا إعادة فرض العقوبات، سيكون من غير المنطقي بالنسبة لإيران استمرار التعاون مع " الوكالة الدولية للطاقة الذرية".