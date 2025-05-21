السوداني يدعو إلى استكمال المشاريع الاستراتيجية للكهرباء والنفط والغاز لغاية نهاية العام الحالي

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى استكمال مشاريع القطاع النفطي المرتبطة بتوفير الغاز لمحطّات الكهرباء ومشاريع وزارة النفط الاستراتيجية المُدرجة في البرنامج الحكومي وتحديد نسب الإنجاز المخطط لغاية نهاية العام الحالي.

وطالب السوداني خلال اجتماع لكبار مساعديه بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء وعدد من المستشارين بمواصلة عقد الاجتماعات بين الجهات المُشرفة على المشاريع بمختلف المستويات الفنية والإدارية، وباقي المسؤولين المعنيين في عدد من مؤسسات الدولة ودوائرها، قدر تعلّق سير التنفيذ بمهامّهم، ومتابعة أي تباطؤ، وإيجاد الحلول العملية والميدانية للمضيّ في الاستكمال، وتحديد نسب الإنجاز المخطط لغاية نهاية العام الحالي.. حسب بيان للحكومة العراقية.

واستعرض المجتمعون القُدرات التوليدية للطاقة الكهربائية، وما يتعلق باستكمال مشاريع القطاع النفطي المرتبطة بتوفير الغاز لمحطّات الكهرباء ونسب الإنجاز في مشاريع وزارة النفط الاستراتيجية المُدرجة في البرنامج الحكومي، وعمل شركات الاستكشافات النفطية، واستكمال المشاريع النفطية الرئيسة والمتكاملة وملحقاتها التطويرية، بجانب مشاريع أنابيب ماء البحر المشترك، ومعالجة مياه البحر.

وذكر البيان أن المجتمعين ناقشوا التقارير المتعلقة باستكمال مشاريع حقول الصبّة في محافظة ذي قار واللحيس والفيحاء وأرطاوي في محافظة البصرة ومشاريع تنفيذ الأنابيب النفطية والغازية، ومشاريع المستودعات المتفرقة في المحافظات بالإضافة إلى مشاريع مجمّعات الغاز.

كما تناول الاجتماع المشاريع غير المدرجة في البرنامج الحكومي، ومنها المشاريع ضمن مُلحقي جولتي التراخيص الخامسة والسادسة لتطوير الحقول النفطية والغازية والرقع الاستكشافية في العراق وعدد آخر من مشاريع كابسات الغاز، والتأهيل والتطوير في مختلف الحقول والمصافي.

وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت خطة حكومية للأعوام من 2024-2028 في مجال القطاع النفطي تتضمن رفع مستويات إنتاج النفط الخام إلى 6 ملايين و500 الف برميل يوميا مع الاخذ بنظر الاعتبار محددات الانتاج من قبل منظمة أوبك والطاقات التصديرية إلى 5 ملايين و250 الف برميل يوميا وإنتاج الغاز إلى 4250 مليون قدم مكعب من الغاز بشقيه الغاز الحر والمصاحب لإنتاج النفط الخام وتخفيض حرق الغاز إلى أدنى مستوياته.

كما تشمل الخطة توسيع السعات الخزنية في مستودعات خزن النفط الخام إلى أكثر من 40 مليون برميل ورفع طاقة تكرير النفط الخام في المصافي إلى مليون و250 ألف برميل يوميا فضلا عن تعزيز الطاقات الخزنية للمشتقات النفطية وضمان وجود إمدادات من الغاز الحر على المدى البعيد.