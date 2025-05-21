قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنّ مصر تنتهج مبدأ الاتزان الاستراتيجي في إدارة علاقتها الخارجية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن هذا المبدأ أرساه الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقود السياسة الخارجية المتزنة التي ترفض سياسة الأقطاب أو الأحلاف، والتي تُعلي من شأن الدولة الوطنية ومؤسساتها، والتي ترفض التدخل في الشئون الداخلية للدول.

ونوه بأن سياسة مصر الخارجية تقوم على المبادئ وعلى قواعد القانون الدولي وعلى ميثاق الأمم المتحدة، موضحًا أن مصر لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة.

وعبر عن تطلع مصر لعقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة، موضحًا أن هناك علاقات طيبة على مستوى الرئيسين وهناك تفاعلًا مستمرًا بين البلدين.

وأشار إلى زيارة المستشار الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشئون العربية والإفريقية، حيث مكث ثلاثة أيام في القاهرة، وكانت هناك مناقشات مهمة والتقى بالرئيس السيسي خلال الزيارة.

ونوه بأنه سيتم عقد منتدى اقتصادي سيكون أول فعالية اقتصادية من هذا النوع، حيث سيعقد في القاهرة قبل نهاية مايو الجاري بمشاركة عدد كبير من رؤساء الشركات الأمريكية سواء التي تستثمر في مصر أو التي لديها رغبة في ذلك.

وأوضح أنه سيتم عقد لقاءات ومشاركة على أعلى مستوى من الجانبين المصري والأمريكي بما يجسد مدى عمق هذه العلاقات التي تعود لأكثر من أربعة عقود وستظل في التعمق في الفترة المقبلة.

وأكد أن هناك تفهمًا من قِبل الولايات المتحدة للدور المصري شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار بهذه المنطقة المضطربة.