تركيا تدين إطلاق جنود إسرائيليين النار على وفد دبلوماسي وتطالب بفتح تحقيق

أدانت تركيا بشدة، الأربعاء، حادثة إطلاق جنود إسرائيليين النار على وفد دبلوماسي يضم مسئولا في القنصلية العامة التركية بالقدس، أثناء زيارتهم مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنّ هذا الهجوم الذي عرض حياة الدبلوماسيين للخطر، هو مثال آخر على استخفاف إسرائيل الممنهج بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف البيان، أن استهداف الدبلوماسيين يمثل تهديدا خطيرا ليس لأمن الأفراد فحسب، بل أيضا لبيئة الاحترام والثقة التي تُشكل أساس العلاقات بين الدول.

وشددت وزارة الخارجية التركية على ضرورة فتح تحقيق فوري في الحادثة ومحاسبة المسئولين عنها.

ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذا التصرف الخطير بأشد العبارات، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال قد أطلق الرصاص بكثافة لتخويف وترهيب وفد دبلوماسي أجنبي خلال وصوله إلى أحد مداخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وفي أعقاب الواقعة، أدانت مصر بأشد العبارات الواقعة ما حدث خلال زيارة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة لمدينة جنين، ومنهم السفير المصرى فى رام الله، حيث أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى طلقات نارية خلال الزيارة التى تم تنظيمها من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية.

وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية، على رفضها المطلق لتلك الواقعة التى تعد منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية، وتطالب الجانب الإسرائيلى بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات تلك الواقعة.