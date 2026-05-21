مصرع شخص وإصابة 23 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بمدينة السادات في المنوفية

لقي شخص مصرعه، فيما أُصيب 23 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الحزام الأخضر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وإيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الحزام الأخضر بمدينة السادات.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص؛ ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 23 آخرين بإصابات متفرقة.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.