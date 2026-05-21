محافظ القليوبية يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى

استقبل الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور القس صموئيل ذكي رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية بمصر، يرافقه وفد كنسي، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وضم الوفد كلًا من القس رفيق دويب راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها، والقس ماكن زكريا راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا الخيمة، والقس رضا رمزي من الكنيسة الرسولية ببنها، إلى جانب الشيخ سمير جاب الله، والشيخ رضا البطل، و هاني جاب الله مدير مدارس السلام الخاصة.

ورحب محافظ القليوبية بوفد الكنيسة الإنجيلية، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش المشترك.

ومن جانبهم، قدم أعضاء الوفد خالص التهاني لمحافظ القليوبية ولأبناء المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار والرخاء لمصر وشعبها.