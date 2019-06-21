تريزيجيه يمنح الفراعنة التقدم على زيمبابوي في الشوط الأول

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بالتقدم على حساب ضيفه منتخب زيمبابوي، بهدف دون مقابل، عن طريق محمود حسن تريزيجيه، نجم قاسم باشا التركي.

اعتمد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري على طريقته المعتادة في اللعب بخطة «4-2-3-1»، حيث بدأ بتشكيل مكون من محمد الشناوي، أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرفـ، طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه، محمد صلاح ومروان محسن.

على الجانب الآخر بدأ صنداي شيدزامبوا، المدير الفني الوطني لمنتخب زيمبابوي على خطة «4-4-2»، وبتشكيل مكون من، إدمور سيباندا، تينيج هاديبي، أليك موديمو، ديفاين لونجا، تيندايي داريكوا، مارشال مونيتسي، مارفيلوس ناكامبا، أوفيدي كارورو، موسونا، موشيكوي وخاما بيليات.

بدأت المباراة بضغط قوي من قبل المنتخب الوطني بحثًا عن هدف مبكر، حيث كانت أول محاولة في الدقيقة الثانية بعد عرضية محمد صلاح يحولها الحارس للركنية في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، نفذها صلاح قصيرة قبل تعود إليه ويحولها عرضية على رأس مروان محسن، ولكن حارس المرمى تصدى لها وحولها لركنية آخرى.

حاول المنتخب المصري تنويع طريقة اللعب مبكرًا، حيث بدأ في الاعتماد على الختراقات من القلب والكرات الطويلة بدلًا من العرضيات، وهو ما ظهر في الدقيقة الرابعة بكرة طويلة من صلاح تصل سهلة لحارس المرمى.

على الجانب الآخر ظهر منتخب زيمبابوي في النصف الهجومي للمرة الأولى في الدقيقة الخامسة عن طريق كرة بينية من خاما بليات تتحول لركنية بعد تدخل محمود علاء.

الدقيقة التاسعة كانت شاهدة على أخطر هجمات المنتخب المصري بعد عدد من التمريرات القصيرة بين صلاح ومروان محسن، سددها عبدالله السعيد وتصدى لها حارس زيمبابوي، قبل أن يتابعها تريزيجيه ولكن لخارج الملعب.

مع مرور الوقت بدأ منتخب المحاربون الدخول في المباراة، حيث شهدت الدقيقة 10 شبه انفراد للاعبي منتخب زيمبابوي يفشلون في استغلالها قبل أن تتحول لكرة عرضية يستفاد من خلالها محمد الشناوي بخطأ بعد تدخل مهاجم زيمبابوي معه.

عاد المنتخب الوطني لمحاولات الاختراق من العمق في الدقيقة 12 ، توغل محمد صلاح في دفاعات منتخب زيمبابوي، قبل أن يمرر الكرة لمروان محسن والذي أرسلها عرضية لعبدالله ولكن تسديدته تعلو العارضة.

مرة أخرى اعتمد الفراعنة على الكرات الطويلة، وفي الدقيقة 17، أرسل عبدالله السعيد كرة طولية استلمها محمد صلاح ثم انطلق إلى منطقة الجزاء من جهة اليمين قبل أن يسدد كرة قوية تعلو العارضة.

توالت فرص الفراعنة في الدقيقة 22 عن طريق تصويبة من مروان محسن بعد أن وصلت له الكرة بالخطأ من مدافعي زيمبابوي ولكنها تذهب بعيدًا عن المرمى.

في الدقيقة 25 ازدادت خطورة منتخب زيمبابوي، عن طريق تصويبة قوية من أوسونا، بعد عدد من التمريرات بين لاعبي منتخب زيمبابوي على حدود منطقة جزاء الفراعنة، تصدى لها محمود علاء.

رتم المباراة انخفض قليلًا بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول، قبل أن يعود محمد صلاح بتسديدة ضعيفة تصل إلى حارس المرمى.

وكاد منتخب زيمبابوي أن يفاجئ المنتخب الوطني بهدف أول في الدقيقة 37 ، من كرة خطيرة بعد ضربة حرة نفذها منتخب زيمبابوي بطريقة سريعة قبل أن يتدخل الشناوي وينقذ مرماه من انفراد مؤكد.

في القيقة 41 نجح محمود حسن تريزيجيه، التقدم للمنتخب الوطني بعدما نجح في اختراق دفاعات منتخب زيمبابوي من جهة اليسار، قبل أن يسدد كرة على يسار حارس المرمى الذي اكتفى بالمشاهدة.