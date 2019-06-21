تحالف دعم الشرعية: إسقاط طائرة مسيرة حوثية أطلقت نحو جازان السعودية

أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي مساء اليوم الخميس طائرة مسيرة حوثية، كانت في طريقها إلى جازان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، "بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء اليوم عند الساعة (2040) بالتوقيت المحلي، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان"، حسبما وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح العقيد المالكي "أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت يوم السبت الماضي، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه أبها.