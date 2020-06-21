تعليم النواب: الأمور جيدة في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

منير تطالب الداخلية بوضع حواجز أمام المدارس للحد من الزحام



أكدت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الأمور جيدة وهادئة حتى الآن في أول يوم امتحانات الثانوية العامة، مضيفة أن هناك بعض السلبيات حدثت من بينها عدم التزام أولياء الأمور وقاموا بالتكدس أمام المدارس.

وأضافت نصر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن لجنة التعليم بالبرلمان على تواصل دائم عبر واتس آب لمتابعة ومراقبة الامتحانات، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة يتابع باستمرار مع غرفة عمليات الوزارة المكلفة بمتابعة الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وكشفت النائبة عن أن لجنة التعليم أوصت بالتواصل مع وزير التنمية المحلية لإبلاغ المحافظين بمنع تكدس أولياء الأمور خارج المدارس، مشددة على أنه ممنوع نهائيا تجمع أولياء الأمور لعدم نقل العدوى وحفاظا على أولادهم من كورونا.

وذكرت النائبة، أن هناك بعض الإيجابيات حدثت أثناء اليوم الأول للإمتحانات من بينها اكتشاف حالة المدرسة المصابة بكورونا قبل دخولها للمدرسة وتم نقلها فورا على أحد المستشفيات، بالإضافة إلى اكتشاف حالة الطالب المصاب أيضا بكورونا في الثانوي الأزهري وتم خروجه فورا.

ولفتت النائبة إلى أنها تتمنى أن تسير الأمور بهذا الشكل خلال أيام الامتحانات المقبلة، مع التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء كمامات وعدم التجمع، بجانب أننا لم نلتقي أي شكاوى حتى الآن بخصوص امتحان اللغة العربية أو أي شئ آخر.

من جانبها، طالبت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، وزارة الداخلية بضرورة وضع حواجز على مسافة آمنة من أبواب المدارس لمنع التجمعات والتزاحم على الطلاب من قبل أولياء الأمور، قبل وبعد الخروج من الامتحان.

وأوضحت منير، في بيان لها، أن تزاحم أولياء الأمور على أبنائهم يسبب خطورة بالغة على تفشي كورونا، ووجود احتمالية نقل العدوى نتيجة الاختلاط والتزاحم.

وطالبت النائبة، الداخلية بتطبيق القانون برفق وبانسانية مراعاة لشعور الطلاب وأولياء أمورهم بالخوف والتوتر جراء الوضع العام ومناخ الامتحانات هذا العام، الأمر الذي يتطلب تعامل خاص معهم وطمأنتهم.