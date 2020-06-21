تصدر الملياردير الأمريكى وعملاق التكنولوجيا إيلون ماسك، صاحب الشركات العملاقة حول العالم، عناوين الصحف ومحركات البحث فى أعقاب شروعه فى تنفيذ واحد من أغرب الوعود التى قطعها على نفسه، وهو التخلص من جميع ممتلكاته المادية.

وبدأ إيلون ماسك فى تنفيذ وعوده ببيع أحد منازله التى يمتلكها، والواقع فى منطقة «بيل أير» فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إلى شركة يمتلكها الملياردير الصينى وليام دينج؛ مؤسس ورئيس شركة ألعاب الإنترنت «نت إيز إنك»، مقابل مبلغ 29 مليون دولار، كخطوة أولى لبيع كل ممتلكاته المادية، وفقا لشبكة «سكاى نيوز».

ففى مايو الماضى، أعلن الملياردير الأمريكى من أصل كندى، وصاحب شركتى «سبيس أكس» التى تخطط للقيام برحلة إلى المريخ، و«تسلا» صاحبة السيارات الكهربائية فائقة التقنية، لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إنه قرر بيع كل ممتلكاته المادية، لكى يجعل حياته أكثر بساطه.

وكان الملياردير الأمريكى، أعلن فى تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، الشهر الماضى، إعتزامه بيع منزله، قائلا: «سأبيع جميع ممتلكاتى المادية تقريبا، ولن أمتلك أى منزل»، مضيفا أن هناك شرطا واحدا للبيع وهو عدم هدمه، قائلا: «أنا أملك منزل الممثل الكوميدى الأمريكي جين وايلدر القديم، لا يمكن لمن يشتريه أن يهدمه أو يفقده روحه».

وحينها، أوضح الملياردير الأمريكى أن السبب «ليس الحاجة إلى المال»، ولكن لجعل حياته أكثر بساطة، قائلا: «أحاول جعل حياتى بسيطة قدر الإمكان فى الوقت الحالى، لذلك سوف أحافظ فقط على الأشياء ذات القيمة العاطفية».

وخلال مقابلته مع المذيع الأمريكى جو روجان فى برنامج عبر البودكاست، فى مايو الماضى، قال ماسك: «أعتقد أن الممتلكات تقلل من شأن المرء، وهى منطلق أيضا للتهجم وتوجيه الانتقادات، فالناس عادة يقولون لك: أيها الملياردير، لديك كل هذه الأشياء!».

وكان ماسك، الذى يبلغ إجمالى ثروته نحو 38 مليار دولار، اشترى منزل الممثل الكوميدى الأمريكى جين وايلدر القديم، الذى بنى عام 1990، بمبلغ 17 مليون دولار فى عام 2012، من ميتشيل جوليس، أحد مؤسسى صندوق «كانيون كابيتال أدفايزرز».

والمنزل هو واحد من ستة منازل يملكها ماسك فى المنطقة، اشتراه لأنه كان يقع بجوار منزله الرئيسى فى المنطقة، وكان يرمى لهدم البناء لإفساح المجال لبناء قصر أكبر وأحدث، مضيفا أنه بعد شرائه المنزل، قرر عدم هدمه حفاظا على روح جين وايلدر.

ويقع المنزل على تل مطل على أحد نوادى لوس أنجلوس، ويحوى 7 غرف ومساحات واسعة للترفيه وقبوًا للمشروبات، بالإضافة إلى مكتبة بطابقين وسينما منزلية وملعب تنس وناد رياضى وحمام سباحة، وتشمل الأراضى بستان فاكهة، وباحة للسيارات، ومرآبًا يتسع لخمس سيارات.