رئيس السكك الحديدية: سائق قطار حلوان سلم نفسه للشرطة خوفا من الأهالي

قال مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديد، إن سائق قطار بضائع حلوان سلم نفسه للشرطة بعد وقوع حادث تصادم القطار في أتوبيسين لنقل العمال.



وأوضح أبو المكارم في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "السائق أطلق السرينة لتنبيه الأتوبيسين وتوقف بعد الحادث بفترة، وسائق القطار أخذ يد جرار القطار كي يضمن عدم تحرك القطار من أي فرد وسلم نفسه للشرطة".



وأشار إلى تشكيل لجنة فنية من السكك الحديد للكشف عن ملابسات حادث القطار، مضيفا: "القطار سليم ولم يتأثر بالحادث وجاهز للتحرك لكن ننتظر إذن النيابة العامة".



وتابع: "لابد من نقل السكان المقيمين في حرم السكة الحديد لتفادي حدوث حوادث مثل حادث قطار حلوان".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة مواطنينين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان - محافظة القاهرة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.



وأكد "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.



وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة بتفقد الحالة الصحية للمصابين بالمستشفيات، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.