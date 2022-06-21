كرم جبر: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تأتي في توقيت عربي بالغ الأهمية

قال الكاتب الصحفي، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، لمصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للبلدين والمنطقة العربية؛ لوجود تأثيرات سلبية بسبب لحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة.

وأضاف جبر ـ خلال اتصال هاتفي مع برنامج (من مصر) الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل بفضائية (سي.بي.سي.) مساء الإثنين - إن هذه الزيارة تأتي قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية؛ لحضور قمة عربية أمريكية، تجمع الولايات المتحدة مع دول الخليج ومصر والأردن والعراق.

وأوضح أن هذه القمة تقتضي اتفاقا عربيا حول القضايا التي سيتم طرحها؛ الأمر الذي يتطلب تشاورا وموقفا موحدا لأن هناك سياسات جديدة تتشكل في العالم، ويجب أن يكون للعرب رأي ورؤية في هذه القضايا .

وعن القضية الفلسطينية، شدد جبر على أنه لن يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية، منبها إلى تراجع طرحها وإدراجها ضمن الاهتمامات العالمية، لاسيما وأن الاحتلال الإسرائيلي أوشك على التهام كثير من الأراضي الفلسطينية لنقل السفارات إلى القدس الشرقية؛ وهذا الأمر يطلب إعادة طرح القضية الفلسطينية، خاصة أن بايدن له تصريحات مشجعة في بداية توليه الحكم للقضية الفلسطينية؛ فيجب طرحها على طاولة المشاورات.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وجود الكثير من الجبهات تحتاج إلى التشاور بين مصر والسعودية، منها اليمن والعراق وليبيا وفلسطين، فبالنسبة لليمن، أعلنت مصر موقفها مع التسوية السلمية بين كل الأطراف وعودة الشرعية والمؤسسات اليمنية والحفاظ على وحدة البلاد وأمنه واستقراره، وأكد جبر وجود توافق مصري ـ سعودي بشأن الحفاظ على أمن واستقرا اليمن.

ولفت إلى وجود استنكار لمحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بسبب إطلاق الطائرات المسيرة، صوب السعودية والإمارات، على الرغم من عدم وجود تأثير لها، الا أنها أعمال يجب أن تتوقف.

وأكد جبر أن من مصر والسعودية يؤكدان دعمهما وحرصهما على الحفاظ على أمن واستقرار العراق وتشكيل حكومة وطنية قادرة على إعادة هذا البلد إلى ما كان عليه من حيث الأمن والاستقرار، فيما شدد على ضرورة إجراء الانتخابات وحل القضية الليبية.

وعن مكافحة الإرهاب، اعتبرها جبر قضية مهمة فهي تمثل عاملا مشتركا بين البلدين الشقيقين (مصر والسعودية)؛ فهناك تقارب بين القاهرة والرياض في اتخاذ موقف موحد تجاه قضايا الإرهاب في المنطقة.

وحول عقد المنتدي الإعلامي المصري السعودي بالقاهرة، قال كرم جبر إن المنتدي الذى عقد في مقر المجلس الإعلام لتنظيم الإعلام يعد المنتدى الأول من نوعه ما بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين، حيث كان أكبر حضور حدث في تاريخ العلاقات الإعلامية بين البلدين الشقيقين، كاشفا عن حضور 23 شخصية من كبار القيادات الإعلامية في المملكة العربية السعودية، وحضور عدد مماثل من كبار القيادات الإعلامية ورؤساء التحرير من الصحافة والإعلام في مصر.

وأشار إلى أن جميع الإعلاميين من البلدين تحدثوا عن أمال وطموحات تمحورت حول إصدار استراتيجية إعلامية توحد رؤى القاهرة والرياض تجاه مختلف قضايا التي تهم البلدين الشقيقين، وتطالب فيها الإعلام المصري السعودي، بخدمة هذه القضايا.

ولفت إلى أن المنتدى المصري السعودي استعرض - أيضا - دور الإعلام إزاء الخطط والنهضة الاقتصادية الكبيرة التي تحدث في البلدين الشقيقين؛ مما يتطلب وجود إعلام خادم وشارح لهذه الخطط التي تعود بالخير والنفع على البلدين.

وأضاف كرم جبر أنه جرى الاتفاق - خلال المنتدى - على توقيع بروتوكول إعلامي مشترك بين مصر والسعودية، يتمثل في بلورة كل هذه الطموحات وعقد برامج تدريبية والقيام بزيارات مشتركة والاتفاق على تبادل البرامج على القنوات الفضائية والصحف وتغطية الأحداث الهامة والمشتركة التى تهم البلدين الشقيقين.