 مصرع طفل غرقًا فى مياه الترعة بالعياط - بوابة الشروق
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مصرع طفل غرقًا فى مياه الترعة بالعياط

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 12:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 12:41 ص

لقى طفل مصرعه غرقا بمياه إحدى الترع بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفل في مياه ترعة بقرية بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتبين أن طفل تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، فيما تمكنت القوات من انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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