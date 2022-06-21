المعارضة تطالب شولتس بالعمل على منح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي

طالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس المستشار الألماني أولاف شولتس بأن يبعث بإشارات واضحة بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي في بيان الحكومة الذي يعتزم شولتس إلقاءه في البرلمان غدا الأربعاء.

وقال زعيم حزب المستشارة السابقة انجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، في جلسة لكتلة حزبه في البرلمان اليوم الثلاثاء إن " هذا الاتحاد الأوروبي غير قادر في الوقت الراهن على استيعاب دول أعضاء أخرى".

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول منح كل من أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قال ميرتس إن التحالف المسيحي (حزبه والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) ينتظر من شولتس أن يعمل على إنجاح حصول أوكرانيا ومولدوفا على هذه الصفة خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ورأى ميرتس أن هناك حاجة للإسراع في ضم السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مشيرا إلى أن كتلة التحالف المسيحي مستعدة للموافقة على انضمام الدولتين للحلف خلال أسبوع الجلسات التالي في بداية تموز/يوليو المقبل وقال: "نحن نأمل في أن يتخذ المستشار غدا موقفا واضحا من هذا الأمر".

كانت تركيا استخدمت حق النقض ضد ضم السويد وفنلندا إلى الناتو، ولا يزال من غير المحدد بعد ما إذا كانت أنقرة ستتراجع عن هذا الموقف وكيف.

وأعرب ميرتس عن إصراره على سرعة توريد المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا وقال إن الأمر الحاسم هو " ما يتم توريده بالفعل".

وقال ميرتس إن الكتلة متمسكة بطلبها الذي قدمته للبرلمان وترغب من خلاله في الإبقاء على الضغط على الحكومة من أجل تسليم المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، ويأتي تمسك ميرتس بهذا الطلب رغم نشر الحكومة قائمة توريدات الأسلحة.

وقالت الكتلة في الطلب إن توريدات الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا ينبغي أن "يتم تكثيفها كما وكيفا بدون إبطاء وبشكل ملموس".

وبعد مضي وقت قصير على تصريحات ميرتس، تم الإعلان عن وصول أول مدافع هاوتزر من ألمانيا إلى أوكرانيا.