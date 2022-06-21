 رئيسة الحكومة الفرنسية تقدم استقالتها لماكرون.. والأخير يرفضها - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟


النتـائـج تصويت

رئيسة الحكومة الفرنسية تقدم استقالتها لماكرون.. والأخير يرفضها

إليزابيث بورن
إليزابيث بورن

نشر في: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 10:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 10:47 ص

قدمت رئيسة الحكومة الفرنسية، إليزابيث بورن، استقالتها للرئيس إيمانويل ماكرون، فيما رفض الأخير هذه الاستقالة، حتى تواصل الحكومة تأدية مهامها، بحسب قصر الإليزيه، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قدمت استقالتها للرئيس إيمانويل ماكرون في أعقاب خسارة الحزب الحاكم للأغلبية في الانتخابات التشريعية، لكن رئيس الدولة رفضها.

وقال مسؤول رئاسي لوكالة "فرانس برس"، إن "ماكرون يعتقد أن الحكومة بحاجة إلى "الاستمرار في مهمتها والعمل"، وإن الرئيس سيسعى الآن إلى "حلول بناءة" للمأزق السياسي في المحادثات مع أحزاب المعارضة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك