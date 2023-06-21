وزيرة الخارجية الألمانية: تقديم مساعدات إضافية بقيمة 381 مليون يورو لأوكرانيا

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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اعتزام بلادها تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 381 مليون يورو خلال العام الجاري.

وخلال مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا المنعقد في العاصمة البريطانية لندن، أكدت بيربوك اليوم الأربعاء، تخصيص هذه الأموال على سبيل المثال لشراء مولدات ومواد غذائية وخيام.

وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، أن قيمة المساعدات الألمانية لكييف ستصل بذلك إلى 16.8 مليار يورو منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، رأت بيربوك، أن أموال المساعدات لن تكفي على المدى البعيد.

وقالت: "نحن نساعد أوكرانيا على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة"، مشيرة إلى أن من الممكن بذلك تشكيل إعادة إعمار أوكرانيا بطريقة خضراء ويالتالي بطريقة دائمة ومستدامة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، أعلن خلال المؤتمر، تخصيص 1.3 مليار دولار (1.19 مليار يورو) كمساعدات إضافية لأوكرانيا.

وأوضح بلينك، أنه سيتم تخصيص 520 مليون دولار؛ لإصلاح شبكة الطاقة الأوكرانية وجعلها أكثر نظافة وقدرة على التحمل.

ورأى بلينكن، أن من الممكن لأوكرانيا بهذا الإجراء والقيام بإصلاحات لسوق الطاقة أن تتحول إلى مصدر مهم للطاقة.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر اليوم وغدا الخميس إلى وضع الأسس لإعادة إعمار أوكرانيا.

ويركز المؤتمر، على كيفية تشجيع شركات القطاع الخاص على الاستثمار في البلد الذي عصفت به الحرب.