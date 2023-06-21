باريس: ارتفاع عدد المصابين في انفجار الغاز إلى 16 بينهم 7 بحالة حرجة

أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد المصابين في حادث انفجار الغاز إلى 16، بينهم 7 في حالة حرجة.

وفي وقت سابق، صرح مسئول فرنسي محلي، الأربعاء، أن انفجار غاز وقع في الدائرة الخامسة بالعاصمة باريس، أدى إلى اشتعال النار في مبان عدة، وانهيار مبنى بشكل جزئي.

بدورها، أصدرت الشرطة تحذيرات بتجنب الذهاب أو المرور قرب الدائرة الخامسة في باريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة: «هناك حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة في باريس، عناصر إطفاء باريس يتدخّلون، رجاء لا تعرقلوا تدخّلهم وتجنّبوا المنطقة».