أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، التي شهدت أمس مقتل 4 إسرائيليين في عملية إطلاق نار.

وكانت "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، أكدت مقتل 4 أشخاص من أصل 8 أصيبوا في حادث إطلاق نار قرب محطة وقود عند مستوطنة "عيلي". وذكرت أنه تم نقل 4 جرحى آخرين إصابتهم خطيرة إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 3 فلسطينيين قاموا بعملية إطلاق النار وكانوا مسلحين ببنادق "إم 16"، واستشهد منفذ العملية الرئيسي فور إطلاق النار وآخر اغتالته قوات الشاباك والجيش الإسرائيليين في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس، تقييما للوضع الأمني في بلاده على خلفية الحادث، وأمس الأول، دعا وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى شن عملية عسكرية واسعة، شمالي الضفة الغربية، بعد إصابة جنود إسرائيليين إثر تفجير عبوة ناسفة في عربتهم العسكرية، في مخيم جنين.