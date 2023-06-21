مصرع صياد غرقا في بورسعيد

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لقى عامل بشركة الرباط وأنوار السفن مصرعه غرقا أثناء محاولة الصيد في قناة السويس.

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة أمن الموانى، يفيد العثور على جثة طافية، على مياه مجرى الممر الملاحي لقناة السويس.

تبين أن الجثة لعامل بشركة الرباط وأنوار السفن، ويدعى محمود صبري السيد خليل، 48 عام، وتمكن من الدخول للميناء للقيام بالصيد، وفقد اتزانه ليسقط غريقا بمياه القناة.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الميناء، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، لبيان شبه جنائية من عدمه ولحين التصريح بدفن الجثة.