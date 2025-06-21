أعلنت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، اليوم السبت، فقدان أحد الدلافين، بسبب سلوك متهور من أحد قوارب السرعة التي طاردت أحد الدلافين وأصابتها في مياه البحر الاحمر.

وأكدت الجمعية أن فقد أحد الدلافين خسارة لا يجب أن تمر مرور الكرام.

وتابعت الجمعية، خلال بيان نشرته على صفحتها على التواصل الاجتماعي، فقدنا دولفين صغير، روح بريئة فقدت حياتها بسبب سلوك متهور من أحد قوارب السرعة التي طاردت الدلافين وأصابتها في مياه البحر الأحمر.

ووصفت الجمعية الحادثة ليست فقط مأساوية، بل هي تذكير قوي أن المسؤولية تبدأ من كل فرد يرغب في حماية الكائنات البحرية.

ووجهت الجمعية الشكر إلى Scuba World Makadi على رصدهم المبكر للدولفين، وإلى iDive Makadi على جهودهم الكبيرة حتى آخر لحظة لمحاولة إنقاذه. أنتم بالفعل حماة البحر الأحمر الحقيقيون.

واختتمت الجمعية قائلة: دعونا نحول ألم هذه الخسارة إلى قوة ووعي وعمل حقيقي، الكائنات البحرية بالحيد المرجاني الساحلي الأعظم تحتاجنا جميعًا.