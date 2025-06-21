إيران تفكك عبوة ناسفة إلكترونية تابعة لشبكة تجسس إسرائيلبة غرب طهران

أعلن المتحدث باسم قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد سعيد منتظر المهدي، عن "إحباط محاولة تفجير بعبوة إلكترونية نصف رطل زرعتها عناصر مرتبطة بالكيان الصهيوني (إسرائيل) في إحدى مناطق غرب العاصمة طهران".



وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن المتحدث أوضح أن العملية تمت بفضل يقظة المواطنين وتدخل سريع واحترافي من قبل فرق المتفجرات المتخصصة، حيث تم اكتشاف العبوة ونقلها على الفور إلى منطقة آمنة وخالية، وتم تفكيكها بنجاح دون وقوع أية أضرار.

العميد منتظر المهدي، شكر المواطنين على تعاونهم الواعي والمسئول، مشددًا على أن الأمن المستدام في البلاد هو ثمرة الوعي الشعبي وجهوزية قوات الأمن على مدار الساعة، مضيفًا أن أي تهديد أمني سيتم رصده والتعامل معه بسرعة وبحزم.