 الرئيس الأوكراني يعين مدعيا عاما جديدا للبلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الأوكراني يعين مدعيا عاما جديدا للبلاد

د ب أ
نشر في: السبت 21 يونيو 2025 - 9:24 م | آخر تحديث: السبت 21 يونيو 2025 - 9:24 م

قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعيين روسلان كرافتشينكو مدعيا عاما جديدا للبلاد.

ونُشر مرسوم التعيين على الموقع الرسمي للرئاسة اليوم السبت.

وُلد كرافتشينكو في عام 1990 وينحدر من شرق أوكرانيا، وقاد بعد اندلاع الحرب التحقيقات في مجزرة القوات الروسية في بلدة بوتشا الصغيرة قرب كييف.

ويخلف كرافتشينكو أندريه كوستين، الذي صوت البرلمان على إقالته العام الماضي إثر فضيحة تتعلق بمنح معاشات عجز بشكل غير قانوني لعدد من المدعين.

ومنذ ذلك الحين، تولى نائب كوستين، أوليكسي خومنكو، المنصب بشكل مؤقت.

وبذلك يكون زيلينسكي قد عين مدعيا عاما جديدا للمرة الرابعة منذ توليه منصبه.


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