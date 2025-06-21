منظمة حقوقية: مقتل 657 شخصا في ايران جراء الضربات الاسرائيلية

أحصت منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، الجمعة، مقتل 657 شخصا على الأقل، بينهم مدنيون وعسكريون، في الضربات الإسرائيلية على إيران، مستندة إلى مصادر وتقارير من إيران.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، أن 263 مدنيا على الأقل قتلوا في جميع أنحاء إيران منذ أن بدأت إسرائيل هجومها في 13 يونيو، وفق وكالة فرانس برس.

وذكرت الوكالة أنّ من بين القتلى 20 طفلا تحققت من هوياتهم، معظمهم في طهران، مضيفة أن 164 من أفراد الجيش قتلوا ايضا.

ومن بين القتلى 230 شخصا لم تتمكن "هرانا" من تحديد ما إذا كانوا مدنيين أم عسكريين.

وأفادت بأنه حتى صباح الجمعة بلغ عدد المصابين أكثر من ألفين من المدنيين والعسكريين.

وأشارت المنظمة إلى أن الضربات الاسرائيلية استهدفت 21 محافظة من أصل 31 في إيران.

ووكالة "هرانا" جزء من منظمة نشطاء حقوق الإنسان غير الحكومية التي تأسست داخل إيران عام 2005 قبل أن تضطر إلى الانتقال للولايات المتحدة في مواجهة قمع السلطات الايرانية.

وتنشر المنظمة عشرات التقارير يوميا التي تبرز انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران.

وتقول إسرائيل إن حملتها العسكرية تهدف إلى منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية. وتنفي طهران نيتها الحصول على سلاح نووي، لكنها تدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني.

وأعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، أن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 224 شخصا على الأقل، بينهم قادة عسكريون وعلماء نوويون ومدنيون. ولم تصدر حصيلة محدثة للقتلى منذ ذلك الحين.

كما تسببت الضربات الإيرانية التي شنتها طهران ردا على الهجوم بأضرار في إسرائيل، حيث قتل 25 شخصا على الأقل وجرح المئات، وفقا للسلطات الاسرائيلية.