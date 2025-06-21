قطر: نبذل جهودا حثيثة لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل

قالت دولة قطر، السبت، إنها تبذل جهودا "حثيثة" لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل، والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية.

جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية صدر عقب لقاء جمع بين محمد بن عبد الرحمن، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، في مدينة إسطنبول التركية.

وعقد اللقاء على هامش أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

وناقش الطرفان خلال اللقاء المستجدات في المنطقة، لا سيما "استمرار العدوان الإسرائيلي على إيران"، حسب البيان ذاته.

وفي السياق، جدد الوزير القطري خلال اللقاء "إدانة" دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للعدوان الإسرائيلي على إيران، مجددا الإشارة إلى كونه "انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وشدد أيضا على "ضرورة" تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.

وأشار ابن عبد الرحمن إلى أن قطر "تبذل جهودا حثيثة مع شركائها للعودة إلى مسار الحوار بين كافة الأطراف لمعالجة القضايا العالقة وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم".

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي علي إيران فجر 13 يونيو الجاري، تدين الدوحة باستمرار الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على إيران، والتي تستهدف منشآت حيوية ومرافق مدنية وبنى تحتية.

ومنذ 13 يونيو، تشن إسرائيل بدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية السبت، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 430 شخصا وإصابة أكثر من 3500 آخرين، معظمهم مدنيون.

في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام عبرية بينها "القناة 12"، إلى مقتل 26 شخصا، بينما كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية الجمعة، عن إصابة 2517 إسرائيليا بينهم 21 حالة خطيرة و103 متوسطة، جراء الصواريخ الإيرانية.

ووفق مراقبين، فإن الخسائر الإسرائيلية أكثر من ذلك، في ظل الرقابة الصارمة التي تفرضها تل أبيب على نشر كل ما يتعلق بمواقع سقوط الصواريخ الإيرانية أو نتائج ذلك، وهو ما يرشح الإحصائية للارتفاع.



