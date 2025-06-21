متحدث أمني نيجري: مقتل 10 أشخاص في هجوم انتحاري بمطعم شمال شرقي نيجيريا

أفادت الشرطة النيجرية، اليوم السبت، بأن انتحاريا في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصاب آخرين في انفجار في مطعم.

وقال المتحدث باسم الشرطة ناحوم داسو، لوكالة أسوشيتد برس(أب)، إن الانفجار وقع في منطقة كوندوجا في وقت متأخر أمس الجمعة.

ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم، لكن شمال شرقي نيجيريا يشهد هجمات ينفذها متشددون من جماعة بوكو حرام وفرعها تنظيم الدولة الإسلامية، ولاية غرب أفريقيا.

وأطلقت جماعة بوكو حرام، الجهادية النيجيرية المحلية، حملة مسلحة عام 2009؛ لمحاربة التعليم الغربي وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، كما امتد الصراع إلى الدول المجاورة لنيجيريا في الشمال.

ولقي نحو 35 ألف مدني حتفهم ونزح أكثر من مليوني شخص في المنطقة الشمالية الشرقية، بحسب الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من الوعود التي بذلتها إدارة الرئيس بولا تينوبو بالتعامل مع التحديات الأمنية في نيجيريا، غير أن العنف استمر.