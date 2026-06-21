عميد طب قصر العيني يهنئ الدكتور عمر عزام باختياره لمهام وطنية في مكافحة الجذام وتطوير القرى الأكثر احتياجا

تقدم الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بعظيم التهاني إلى الدكتور عمر عزام أستاذ الأمراض الجلدية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمناسبة صدور قرار معالي وزير الصحة والسكان باختياره عضوًا في اللجنة العليا المشكلة للقضاء على مرض الجذام بحلول عام 2030، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الطموحة لإعلان مصر خالية تمامًا من هذا المرض.

كما هنأ الدكتور عمر عزام على ثقة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وترشيحه منسقًا عامًا للقوافل الطبية والمتكاملة على مستوى الوزارة، للمشاركة في تنفيذ المبادرة الوطنية "لأهلنا" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذا التكليف المزدوج يعكس الكفاءة العالية والدور الريادي الذي يقوم به في خدمة المجتمع.

وأعرب الدكتور حسام صلاح عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الاختيارات التي تربط الحاضر بالماضي العريق؛ حيث يمثل هذا العطاء امتدادًا للدور التاريخي لطب قصر العيني في مكافحة الأمراض منذ نشأة أول مدرسة للطب في أبو زعبل عام 1827، وهي المنطقة ذاتها التي احتضنت لاحقًا مستعمرة ومستشفى أبو زعبل لعلاج الجذام كأول وأكبر مؤسسة وطنية لمواجهة هذا المرض.

وأكد أن وجود الدكتور عمر عزام في هذه المواقع الوطنية يمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية والمجتمعية لما يمتلكه من مسيرة علمية حافلة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في هذه المهام الإنسانية والوطنية الجليلة رفعتًا لاسم مصر وقصر العيني دائمًا.