تلقى منتخب السعودية خسارة قاسية أمام نظيره الإسباني بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وتجمد رصيد الأخضر عند نقطة واحدة بعد مرور جولتين، بعدما استهل مشواره بالتعادل 1-1 أمام أوروجواي، قبل أن يتعرض للخسارة الأولى في البطولة أمام منتخب إسبانيا.

في المقابل، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 4 نقاط لينفرد مؤقتًا بصدارة المجموعة الثامنة، في انتظار نتيجة مواجهة أوروجواي وكاب فيردي.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة مصيرية في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، عندما يلتقي مع منتخب كاب فيردي في مباراة قد تحدد مصيره في البطولة.

موعد مباراة السعودية وكاب فيردي

يلتقي منتخب السعودية مع نظيره كاب فيردي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وذلك في الثالثة من صباح يوم السبت 27 يونيو.

ويدخل الأخضر المباراة بشعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي من المونديال.