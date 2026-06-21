أويارزابال رجل مباراة إسبانيا والسعودية بعد مساهمته في 3 أهداف

حصد ميكيل أويارزابال مهاجم منتخب إسبانيا جائزة رجل المباراة، عقب تألقه اللافت في الفوز الكبير الذي حققه الماتادور على السعودية بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

ولعب أويارزابال دور البطولة في الانتصار الإسباني، بعدما سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، ليساهم بشكل مباشر في ثلاثة أهداف من رباعية منتخب بلاده.

وصنع المهاجم الإسباني الهدف الأول الذي سجله لامين يامال في الدقيقة العاشرة، قبل أن ينجح في زيارة الشباك مرتين خلال اللقاء، ليقود منتخب إسبانيا إلى أول انتصار له في النسخة الحالية من المونديال.

وبفضل هذا الفوز، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام كاب فيردي في الجولة الأولى.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة، حصدها من تعادله 1-1 أمام أوروجواي في الجولة الافتتاحية، قبل أن يتلقى خسارته الأولى في البطولة أمام إسبانيا.