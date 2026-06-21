استشهاد 7 أشخاص بينهم فلسطينيان في غارات إسرائيلية شرقي وجنوب لبنان

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد سبعة أشخاص بينهم فلسطينيان في غارات إسرائيلية على شرقي وجنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أوردته الوكالة "الوطنية للإعلام" اليوم الأحد، إن "غارات العدو الإسرائيلي على بلدة سحمر في البقاع الغربي أدت إلى سقوط خمسة شهداء من بينهم طفل وامرأة ومسنان اثنان وجريح".

وذكرت أن "الغارة على الرشيدية قضاء صور جنوب البلاد أدت إلى شهيدين من الجنسية الفلسطينية".

ويسيطر هدوء حذر على معظم جبهات لبنان تزامنًا مع بدء المفاوضات في سويسرا، وفق ما أوردته صحيفة "الديار" المحلية.