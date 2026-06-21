نتنياهو يتعهد بإعادة الأمن للشمال عقب مقتل 4 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان نعى فيه 4 جنود قتلوا في جنوب لبنان مؤخرا، إنه سيبذل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن لسكان الشمال.

وأضاف في بيان، نشره مكتبه صباح الأحد: «سنواصل القيام بكل ما هو ضروري وكل ما هو مطلوب، من أجل إعادة الأمن والطمأنينة إلى سكان الشمال الذين يعانون من التهديدات المستمرة».

وأفادت تقارير إسرائيلية بمقتل 6 جنود، بينهم ضابط، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة خلال الأيام الثلاثة الماضية في مواجهات جنوب لبنان مع حزب الله.

وأشارت إلى أن حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي ارتفعت منذ مارس الماضي إلى 36 قتيلا.

وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن 36 ضابطا وجنديا في الجيش الإسرائيلي قتلوا في لبنان منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله في الثاني من مارس الماضي.

وذكرت الصحيفة أن هذه الحصيلة تعكس حجم الخسائر البشرية التي تكبدتها القوات الإسرائيلية خلال العمليات العسكرية المستمرة على الجبهة اللبنانية منذ بداية التصعيد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن مقتل 5 جنود وإصابة 13 آخرين في حوادث متفرقة جنوب لبنان خلال يومين من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح أن الجنود الخمسة قُتلوا في حادثين منفصلين جنوب لبنان، بحسب ما ذكرت صحيفة «جيروزليم بوست» الإسرائيلية.