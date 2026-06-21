القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف يتابع التشغيل التجريبي لحمام السباحة الأوليمبي

أجرى الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، جولة تفقدية داخل حمام السباحة الأوليمبي؛ لمتابعة جاهزيته والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير منشآتها الرياضية وتعظيم الاستفادة منها لخدمة الطلاب ومنسوبي الجامعة والمجتمع المحلي.

ويأتي ذلك في ضوء توجه الجامعة نحو دعم الأنشطة الرياضية وتوفير بيئة متكاملة لممارسة مختلف الألعاب والأنشطة.

ورافق القائم بأعمال رئيس الجامعة، خلال الجولة، الدكتورة نيرمين عاطف، المدير التنفيذي للشركة المنفذة، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

واستمع القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى شرح حول أعمال التشغيل والصيانة والإجراءات المتبعة؛ للحفاظ على كفاءة الحمام وفق المواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان تقديم خدمة رياضية متميزة.

وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الرياضية؛ بما يسهم في دعم العملية التعليمية والتدريبية بكلية علوم الرياضة، ويعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع من خلال إتاحة منشآت رياضية حديثة ومتطورة تلبي احتياجات مختلف الفئات.