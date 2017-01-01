ذكر اتحاد صناعة تكنولوجيا المعلومات الصيني أن إيرادات صناعتي الإلكترونيات والبرمجيات في الصين تجاوزت 16 تريليون يوان -3ر2 تريليون دولار أمريكي- في عام 2018.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد عن وانج شيوي دونج، رئيس اتحاد صناعة تكنولوجيا المعلومات الصيني، قوله إنه في العام الماضي حققت صناعة الإلكترونيات إيرادات بلغت 6ر10 تريليون يوان، بزيادة 9 في المئة، في حين سجلت إيرادات صناعة البرمجيات 3ر6 تريليون يوان، بزيادة قدرها 2ر14 في المئة مقارنة مع عام 2017.

ومن يناير إلى مايو من العام الجاري، شهدت إيرادات صناعة البرمجيات زيادة قدرها 7ر14 في المئة.

وأشار وانج إلى أن صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين يتم حاليا تحويلها وتطويرها، غير أنه لا يزال أمام الصين طريقا طويلا لتحقيق التنمية عالية الجودة.