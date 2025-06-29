ستارمر: حزب العمال لن يلغي شبكة الأمان التي تفيد الفئات الضعيفة

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن "الكل يجمع" على أن نظام الرعاية الاجتماعي بحاجة إلى الإصلاح، لكن حزب العمال "لن يلغي شبكة الأمان" التي تعتمد عليها الفئات الضعيفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم السبت.

وذكر ستارمر في خطاب بمؤتمر حزب العمال الويلزي الذي انعقد بعد تحول كبير بشأن الإصلاحات في مواجهة معارضة من داخل نواب الحزب، أن إصلاح النظام "المعيب" لا بد أن يتم "بطريقة حزب العمال".

وتابع قائلا:"نوافق جميعا على أن نظام الرعاية الاجتماعية معيب، ويخذل السكان كل يوم، وتم شطب جيل من الأطفال منه للأبد وتتصاعد التكلفة لتخرج عن السيطرة".

وأضاف رئيس الوزراء: "لا يمكننا إلغاء شبكة الأمان التي تعتمد عليها الفئات الضعيفة، ولن نفعل ذلك ولكننا لا يمكن أيضا أن نجعلنا تصبح فخا للقادرين على العمل والراغبين فيه".