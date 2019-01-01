علامات يعبر بها كلبك عن اكتئابه

على الرغم من أن الكلاب لا تستطيع أن تخبرك بما تشعر به شفاهة، إلا أنها قادرة على إظهار سلوكيات مشابهة لسلوكيات الحزن لدى البشر، فإذا استبعد الطبيب أنها مصابة بأي مرض صحي، فهذا يعني أنها قد تكون مصابة بالاكتئاب.

ويعرض موقع "reader’s digest" الأمريكي، بعض السلوكيات التي تدل على اكتئاب كلبك.

تجاهل اللعب

يرى الأطباء أن نشاط كلبك مرتبط بحالته النفسيه، فلن يكون للكلب الحزين نفس مستويات الطاقة التي اعتاد عليها، ولن يستجيب إلى محاولاتك لممارسة أنشطتكم اليومية.

تقول كيلي ريان، مديرة الخدمات البيطرية الأمريكية، إن الأجابة على سؤال إذا كان كلبك مصابًا بالاكتئاب هو ملاحظة أي تغير في سلوكه غير المبرر أو توقف عن الاستمتاع بالأنشطة التي كان يحبها.

ترك الطعام في الوعاء

تعتبر حالات الاكتئاب لدى كلبك مشابهة لحالات الاكتئاب لدى البشر، فيفقد الكلب شهيته أثناء الحزن تمامًا مثلما تفقده أنت شهيتك، كما قد يؤثر الحزن في شعوره بالاستمتاع بطعم الطعام المفضل لديه، ما يجعله يفقد الكثير من الوزن.

النوم أكثر من المعتاد

لا يوجد مقياس واضح لعدد ساعات النوم لدى الكلاب، لكن عليك الانتباه إذا كان كلبك يقضي وقتًا في الفراش أكثر من المعتاد.

تعاني من وفاة في الأسرة

لست وحدك من تحزن لفقدان شخص قريب إليك فيحتاج كلبك إلى الحزن أيضًا، وقد يمر بفترة اكتئاب وشعور بالافتقاد.

ومن الصعب تسريع تلك الفترة، ولكن يمكنك أن تساعدهم من خلال إشباع احتياجاتهم، من خلال اللعب معه ومعانقته.

العدوان المفاجئ

في بعض الحالات يبدأ الكلب المصاب بالاكتئاب في تمزيق الأريكة أو العصبية عند لمسها، ولا ينبغي أن يكون الاكتئاب أول تفكيرك إذا كان كلبك دائمًا عدوانيًا، لكن ذلك في حلبة الكلب الهادئ الذي يتحول فجأة إلي عدواني.

لعق باستمرار

كما يحاول الإنسان الاستحمام بماء دافئ لمحاولة تهدئة أعصابه، فالحيوانات لا تلعق فقط لتنظيف، ففي بعض الأحيان يستخدمون الإجراء لجعل أنفسهم يشعرون بتحسن، ويقول الدكتور ريان إنه على الرغم من أنه ليس من الأعراض الشائعة لاكتئاب الكلاب، إلا أنه يحدث في بعض الأحيان.