المشرف على جهاز المدينة: 5 مليارات جنيه حجم الإنفاق على «المنصورة الجديدة» خلال عام ونصف

إسناد تنفيذ محطة تحلية إلى «حسن علام» بتكلفة 1.4 مليار جنيه

خفض ارتفاعات البرجين إلى 22 طابقا بدلا من 33 .. و 19 ألف وحدة سكنية جار تنفيذها بالمدينة

6 مليارات جنيه الخطة الاستثمارية للمدينة عام 2019 ــ 2020

خفضت هيئة المجتمعات العمرانية ارتفاعات أبراج المنصورة إلى 22 دورا بدلا من 33 دورا، تبعا لتصريحات المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة.

اضاف ان المشروع يضم تنفيذ برجين بتكلفة 1.4 مليار جنيه لكل برج ويتولى التنفيذ شركة ابناء حسن علام.

وتبلغ موازنة المدينة للعام المالى 2019 – 2020 نحو 6 مليارات جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه موازنة العام المالى المنتهى فى 30 يونية 2019، حسب تصريحات رجب، مشيرا إلى ان حجم الانفاق فى المدينة بلغ 5 مليارات جنيه منذ بداية تطويرها قبل عام ونصف.

وأشار إلى أن المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة تضم تنفيذ 4704 وحدة ضمن مشروع سكن مصر بمعدل انجاز 80%، و11 ألفا و232 وحدة إسكان فاخر بمعدل تنفيذ ما بين 70% للمرحلة الأولى للمشروع، 50% للمرحلة الثانية، ويضم مشروع الاسكان الساحلى نحو 1392 وحدة بمساحة 90 مترا ومعدل تنفيذ 30%، ومشروع الفيلات حوالى 1149 وحدة بمعدل تنفيذ 40%، ليصل إجمالى الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بالمدينة حوالى 19 الف وحدة.

اضاف رجب انه تم اسناد تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه إلى شركة حسن علام بتكلفة 1.4 مليار جنيه بطاقة 40 الف متر مكعب فى اليوم للمرحلة الأولى، بالإضافة إلى محطة كهرباء يتولى تنفيذها شركة سيمنس بتكلفة تتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون جنيه وتعمل بطاقة 300 ميجاوات للمرحلة الأولى من المشروع.

وأضاف أن المساحة الإجمالية للمدينة 6270 فدانا، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى الجارى تنفيذ المشروعات بها حاليا 2063 فدانا.

وجارٍ البدء فى تنفيذ بعض الكليات مثل «كلية القانون الدولى وكلية الهندسية» بجامعة المنصورة، والتى تبلغ مساحتها 67 فدانا جنوب المرحلة الثانية، وعلى بعد 240 مترا من المرحلة الأولى، وتضم الجامعة (كليات: القانون الدولى ــ والاقتصاد وإدارة الأعمال ــ والهندسة ــ والعلوم الطبية ــ والصيدلة ــ والأسنان ــ مكتبة مركزية ــ مستشفى جامعى ــ مبنى إدارة ــ صالة رياضية ــ معارض)، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى.