تأشيرات الحج السياحي لـ36 ألف حاج جاهزة هذا الأسبوع

تبدأ غرفة عمليات الحج السياحى هذا الأسبوع تسلّم التأشيرات المخصصة لحجاج السياحة وعددهم 36 ألف حاج معظمهم ضمن البرامج الاقتصادية «البرى والاقتصادى والاربع نجوم».. وذلك تمهيدا لانطلاق الرحلات برا وجوا نهاية هذا الاسبوع.



وأعلنت وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة حالة الطوارئ استعدادا لانطلاق موسم الحج خلال الايام القليلة المقبلة؛ حيث يبدأ الأسبوع الجارى إصدار التأشيرات لحجاج السياحة التى انتهت الشركات من تسجيل جميع بياناتهم على المسار الإلكترونى السعودى للحج وتم مراجعتهم من قبل وزارة السياحة.



كانت غرفة العمليات التابعة لوزارة السياحة قد استقبلت على مدى الايام الماضية مندوبى الشركات المتضامنة لتسليمهم التأشيرات المخصصة لحجاجهم بعد عودتهم من الاراضى المقدسة وإنهاء إجراءات توثيق سكن حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة واعتماد عقود السكن من السلطات السعودية والمصرية للتأكد تماما من توافر جميع الاشتراطات والمعايير التى حددتها ضوابط الحج السياحى فى جميع الاماكن المحجوزة وأهمها القرب من الحرمين الشريفين فى دائرة لا يزيد قطرها على 1200 متر مع وجود مصاعد كافية لكل مبنى وأجهزة تكييف حديثة بجميع الغرف ومبردات مياه بمختلف الطوابق، مع توافر المطابخ وأدوات المائدة داخل الشقق الفندقية التى يتم حجزها بالابراج السكنية الفاخرة بمنطقة العزيزية لحجاج البرى والاقتصادى أما حجاج الاربع والخمس نجوم فقد تم الحجز لهم بفنادق قريبة من الحرمين الشريفين.



ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات الحج البرى يوم الجمعة القادم ٢٦يوليو الحالى وتضم حوالى ٢٠٠حاج تقلهم ٥ أتوبيسات سياحية موديلات حديثة لا تقل عن موديل ٢٠١٠.



من جهة أخرى، قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن اللجنة نجحت من حل مشكلة فرض رسوم جديدة على حجاج البرى وعددهم 12 ألف حاج، بواقع 620 ريالا، والتى فرضتها النقابة العامة للنقل التابعة لوزارة الحج السعودية، حيث تم رفع هذه الرسوم من على المسار الإلكترونى. وأضاف إبراهيم، أننا فوجئنا هذا الموسم وبعد انتهاء كل الاتفاقات التى وقعتها البعثات الثلاث بفرض رسوم جديدة، هذه الرسوم تُحمل بعض الشركات خسائر تصل إلى 100 ألف ريال، خاصة وأن هذه الرسوم تم فرضها بعد الإعلان عن الأسعار. أوضح رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، أن الغرفة والوزارة على اتصال مستمر على مدار الساعة باللجان الموجودة فى كل المطارات أو المنافذ، لمتابعة رحلات الحج السياحى والاطمئنان على راحة الحجاج.



ومن جهته قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة إن الحج السياحى يعتبر الوحيد الذى ينظم برنامج البرى، مشيرا إلى ان حجاج المستوى البرى يتمتعون بالعديد من المميزات التى يحظى بها حجاج المستويات الـ 4 و5 نجوم سواء من حيث الإقامة بفنادق مكة والمدينة أو بالخدمات المقدمة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

وأضاف باسل السيسى أن الشركات أنهت استعداداتها لموسم الحج، وستبدأ هذا الاسبوع تسلّم تأشيرات الحج وتذاكر الطيران، مشيرًا إلى أن أولى رحلات الحج السياحى لهذا العام ستنطلق يوم 26 يوليو الحالى بالنسبة للمستوى البرى على أن تكون آخر الرحلات المتجهة للسعودية طيران يوم 7 أغسطس المقبل، فيما تبدأ أولى رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 15 من الشهر ذاته.

أوضح نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن حجاج البرامج الاقتصادية البرى والأقتصادى طيران «تحسن 5 نجوم» سيقيمون بفنادق لا تبعد عن الحرم المكى أكثر من 100 متر، وذلك لمدة 4 أيام على الأقل خلال إقامتهم بمكة.. مشيرا إلى أن جميع حجاج السياحة وعددهم نحو 36 ألف حاج سيقيمون بفنادق بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة بمسافة لا تبعد عن المسجد النبوى أكثر من 800 متر. وأوضح أن أقصى عدد لإقامة حجاج الـ 4 و5 نجوم بغرفة واحدة بفنادق مكة والمدينة هو 4 أفراد، أما حجاج البرامج الأقتصادية البرى والاقتصادى طيران فيكون 6 أفراد بالغرفة الواحدة.



وأضاف علاء الغمرى عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة وعضو لجنة السياحة الدينية أن كل تأشيرات الحج هذا العام ستكون إلكترونية.. لافتا إلى أن أولى رحلات الحج الاقتصادى طيران ستنطلق يوم 28 من شهر يوليو الجارى، وأشار إلى أن بعثة الحج السياحى ستصطحب نحو 15 من الوعاظ والمشايخ التابعين لوزارة الأوقاف لمرافقة نحو 36 ألف حاج من حجاج السياحة هذا العام، مشيرا إلى أن مهمة هؤلاء الوعاظ ستكون إرشاد الحجاج لكيفية أداء مناسك الحج بشكل صحيح والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالفريضة.