استمرار جهود رجال الإطفاء في البرتغال لاحتواء حرائق الغابات

يواصل رجال الإطفاء في البرتغال جهود احتواء حرائق الغابات التي اندلعت بمنطقة كاستيلو بشمال البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون البرتغالية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أكثر من 800 من رجال الإطفاء بالإضافة إلى طائرة، يحاولون إخماد الحريق الذي بدأ في بلدية فيلا دي ري أمس السبت.

وقالت بلومبرج إنه تم إخماد الحرائق في بلدية سيرتا خلال الليل، كما أنه تم إخلاء بعض القرى في المنطقة.

وأعرب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في بيان في وقت متأخر من أمس السبت عن قلقه بشأن هذه الحرائق، وقال إنه على " تواصل مستمر" مع مسؤولي المناطق المتضررة.