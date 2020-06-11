عضو لجنة التفاوض لسد النهضة يوضح السيناريو المتوقع لقمة الاتحاد الإفريقي اليوم

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض لسد النهضة، إنه من المتوقع أن يقدم مندوبي الاتحاد الإفريقي والخبراء تقريرًا بشأن النقاط الأساسية والخلافات خلال قمة الاتحاد حول سد النهضة اليوم الثلاثاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أنه «سوف يتم فتح النقاش بين الرؤساء خلال قمة اليوم، وربما تأتي توصية بناء على تقرير الخبراء»، مؤكدًا على أن مصر مازالت ترفض التصرف الأحادي للملء دون التوصل لاتفاق شامل وملزم لجميع الأطراف

وتابع أنه «إذا وُجدت محددات جديدة في المطالبات المصرية، ربما يكون مطلوب أن يتم العودة للتفاوض في إطار ومستوى جديد بعد الاتفاق على بعض النقاط الخلافية بشكل عام في اجتماع اليوم».

واستطرد: «اعتقد رفع تقرير من الاتحاد الافريقي لمجلس الأمن وربما يكون التحرك لمجلس الأمن».

ويعقد قادة الاتحاد الأفريقي قمة، غدًا الثلاثاء، لمناقشة أزمة بناء إثيوبيا لسد النهضة على النيل.

وسيُعقد الاجتماع برعاية الاتحاد الأفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.