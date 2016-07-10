الدفاع الأذربيجانية تعلن تدمير طائرتين أرمنيتين بدون طيار

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش الوطني، دمرت طائرتين بلا طيار، تابعة للقوات المسلحة الأرمنية.

وقالت الدفاع الأذربيجانية -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)- إنه "في 21 يوليو، حاولت طائرتان أرمنيتان بدون طيار، تنفيذ تحليقات استطلاع فوق مواقع وحدات الجيش الأذربيجاني، في الساعة 00:30 (23:30 بتوقيت موسكو فوق منطقة أغدام)، وفي الساعة 08.45 (07.45 بتوقيت موسكو) فوق منطقة توفوز، حيث تم اكتشاف الطائرتين وتدميرهما".

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الأرمنية، هذا الخبر، ووصفته بالمعلومات المضللة.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت في وقت سابق أن وحدات الجيش الأرمني هاجمت مواقع أذربيجانية في منطقة توفوز الحدودية، باستخدام سلاح المدفعية.

أما وزارة الدفاع الأرمنية، فحملت الجانب الأذربيجاني مسؤولية التصعيد، قائلة إن مجموعة من العسكريين الأذربيجانيين حاولت اقتحام مواقع للجيش الأرمني في المنطقة الحدودية.