إدارة الطيران الاتحادية: استكمال اختبارات ترخيص الطائرة الموقوف تشغيلها «ماكس 737»

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات وصلت إلى "مرحلة مهمة" من استكمال اختبارات الترخيص لطائرتها الموقوف تشغيلها "ماكس 737" لأسباب فنية.

وكانت سلطات سلامة الطيران في العالم، قررت في مارس الماضي وقف تشغيل كل طائرات الطراز "بوينج ماكس 737" في أعقاب حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا خلال 5 أشهر مما أسفر عن وفاة 346 شخصا.

وأشارت إدارة الطيران الاتحادية إلى أنه مازال أمام "بوينج" عدة أشهر قبل إلغاء الحظر المفروض على تحليق طائرات هذا الطراز، حيث سيتم تقييم البيانات التي تم الحصول عليها من الطيران التجرببي للطائرة والذي بدأ في نهاية يونيو الماضي.

وقالت الإدارة، في بيان لها، إنها تنفذ عملية محددة وستأخذ الوقت الذي تحتاجه لمراجعة عمل بوينج في تحسين عوامل السلامة والأمان في الطائرة والطلعات التجريبية التي تمت.