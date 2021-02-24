أرباح جونسون أند جونسون خلال الربع الثاني تتجاوز التوقعات

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية جونسون أند جونسون تحقيق أرباح تفوق التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي، مما دفعها إلى زيادة توقعاتها بشأن أرباحها وإيراداتها خلال العام الحالي ككل.



بلغت أرباح الشركة خلال الربع الثاني 2.48 دولار للسهم الواحد، في حين كان متوسط توقعات المحللين يبلغ 2.29 دولار للسهم الواحد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وفي الوقت نفسه زادت إيرادات المجموعة التي طورت أحد اللقاحات المستخدمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد خلال الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ 23.3 مليار دولار.



وجاءت إيرادات مختلف قطاعات جونسون أند جونسون أفضل منها خلال الربع الثاني من العام المالي عندما كانت دول العالم تفرض إجراءات إغلاق مشددة لوقف انتشار الفيروس.



وفي الوقت نفسه زادت مبيعات قطاع الأدوية في جونسون أند جونسون بنسبة 17% سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 12.6 مليار دولار بفضل مبيعات أدوية السرطان وخلل جهاز المناعة.



من ناحية أخرى رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام الحالي ككل لتتراوح بين 9.60 و9.70 دولار للسهم الواحد، في حين كانت التوقعات السابقة تبلغ 9.57 دولار للسهم الواحد.



كما رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات العام الحالي ككل إلى 94.6 مليار دولار، في حين كانت التوقعات السابقة 91.6 مليار دولار.



وتتوقع جونسون أند جونسون أن تحقق إيرادات من مبيعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي يتم إعطاؤه في صورة جرعة واحدة، حوالي 2.5 مليار دولار خلال العام الحالي ككل.