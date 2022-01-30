بيطري شمال سيناء: تنفيذ 26 ندوة إرشادية منذ إطلاق حملة تحصين المواشي

تواصل مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، حملات التوعية الإرشادية لمربي المواشي خاصة في مجال مقاومة وجود الحمى القلاعية.



وأكدت الدكتورة عبير حجاب، لـ"الشروق"، تنفيذ 26 ندوة إرشادية منذ 17 يوليو عند إطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد عدوى الوادي المتصدع والحمى القلاعية في شمال سيناء.



وأشارت عبير حجاب، إلى استمرار الحملات بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين؛ للمرور على الأسواق وبيان سلامة المعروضات وصلاحيته للاستهلاك الآدمي ومراقبة المجازر وسلامة المذبوحات، واستمرار عمل اختبارات البروسيلا وعدم انتقالها للإنسان من خلال ضمان عدم إيجابية وجود حالات.



وأشارت إلى وجود لجنة لمراقبة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في نطاق مراكز شمال سيناء.



وجدير بالذكر أن الدكتورة عبير حجاب مدير مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، صرحت لـ"الشروق"، أن الحملة التي بدأت السبت الماضي أتمت تحصين 448 من الأبقار و8695 من الأغنام و7857 من الماعز و124 من الجمال بإجمالي عدد مواشي 17.124 رأس ماشية، وعمل تقصي بيطري لـ73 رأس مواشي في معالف بمناطق سوق الأربعاء وعاطف السادات والحوصة، وتبين خلوها من أمراض وبائية.



وأكدت مديرة الطب البيطري، تكثيف الرقابة على منافذ محافظة شمال سيناء في مناطق جعل بمركز بئر العبد و صدر الحيطان في نخل وبغداد في الحسنة؛ لضمان عدم دخول مواشي مصابة بأمراض وبائية.