 حرائق الغابات تهدد قرى سلوفينية بشكل خطير - بوابة الشروق
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حرائق الغابات تهدد قرى سلوفينية بشكل خطير

أرشيفية
أرشيفية
بلجراد (د ب ا)
نشر في: الخميس 21 يوليه 2022 - 8:59 م | آخر تحديث: الخميس 21 يوليه 2022 - 8:59 م

اندلعت حرائق غابات في منطقة كارست السلوفينية، بالقرب من العديد من القرى في الوقت الذي يتواصل فيه اشتعال النيران اليوم الخميس، لليوم الخامس على التوالي.

وذكر موقع "24 كوم نيوز" الإخباري أن السلطات دقت ناقوس الخطر بالنسبة لقرى فويتشيكا وتيمنيكا ونوفيلا في الوقت الذي اقتربت فيه ألسنة اللهب منها بشكل خطير.

كان مسؤولون قد قاموا بإخلاء أربع قرى أمس.

وتم نشر نحو ألف من رجال الإطفاء و100 متطوع اليوم الخميس،بحسب التقرير

وتلقت سلوفينيا أيضا مساعدات من الخارج حيث وصلت مروحيات من كرواتيا والنمسا وسلوفاكيا للمساعدة في جهود إطفاء الحرائق التى تشارك فيها أربع مروحيات من سلوفينيا.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، وهو سلوفيني، في تغريدة "سلوفينيا تواجه واحدة من أكبر حرائق الغابات في تاريخها"، وشكرالدول التي تقدم الدعم. وأضاف "هذا هو تضامن الاتحاد الاوروبي عمليا".

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