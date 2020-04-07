مدير سي آي إيه: روسيا خسرت 15 ألف جندي في حرب أوكرانيا

قال ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" إن نحو 15000 جندي روسي قتلوا في حرب أوكرانيا فضلا عن قرابة 45000 مصاب.

وأضاف بيرنز ، في تصريحات لشبكة إن بي سي الأمريكية، أن الأوكرانيين تعرضوا لخسائر مقاربة وربما أقل نسبيا من ذلك ولكنها تظل كبيرة.

يذكر أن الجانب الأوكراني يضع تقديرات لخسائر روسيا أعلى إذ تشير إلى أن نحو 20 ألفا قتلوا في أبريل في الجانب الروسي على أيدي القوات الأوكرانية.

ومن جانبها أشارت تقديرات المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 5000 مدني قتلوا خلال الحرب في أوكرانيا وأصيب حوالي 6500 آخرون.

ووصف بيرنز المرحلة الراهنة من الحرب بأنها أكثر راحة للجانب الروسي حيث إنها تمكنهم من استخدام الأسلحة طويلة المدى وتجنب الخسائر الكبيرة حتى مع الضعف الذي دب في القوة البشرية المتبقية من الجانب الروسي.